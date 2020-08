Tausende bei Trauermarsch in Beirut : „Wir werden aus den Trümmern wieder auferstehen“

Menschen marschieren am Dienstagabend zu Ehren der Opfer der Explosion in Beirut in der vergangenen Woche, die über 150 Menschen tötete und die Stadt verwüstete. Foto: AP/Felipe Dana

Beirut Eine Woche nach der verheerenden Explosion in Beirut haben am Dienstag mehrere Tausend Menschen an einem Trauermarsch zum Gedenken an die Opfer teilgenommen. Sie zogen in der libanesischen Hauptstadt schweigend in Richtung Hafen, wie Augenzeugen berichteten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einige trugen weiße Rosen. Andere hatten Tränen in den Augen. Viele hüllten sich in rot-weiße Landesflaggen und riefen „Lang lebe der Libanon“. Durch die Explosion wurden mindestens 165 Menschen getötet und 6000 weitere verletzt. Bis zu 300.000 Menschen verloren ihr Zuhause.

Lesen Sie auch Nach Explosion in Beirut : Corona breitet sich im Libanon stark aus

Bei einer Gedenkveranstaltung wurden die Namen der Todesopfer verlesen. In der Umgebung läuteten Kirchenglocken. Von einer Moschee wurden Koranverse übertragen. Eine Frau namens Randa, die durch die Katastrophe obdachlos wurde, sagte: „Ich bin sprachlos. Wir haben unser wunderschönes Beirut verloren.“ Andere Teilnehmer riefen: „Wir sind Überlebende und werden aus den Trümmern wieder auferstehen.“

(juw/dpa)