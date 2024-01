Trauerfeier für Schäuble Besonderes Staatsbegräbnis – wie ein Großes Ehrengeleit abläuft

Diese Regeln sind in der Zentralrichtlinie „Militärische Formen und Feiern der Bundeswehr“ festgelegt. Sie bietet - sofern die Familie es möchte - Soldatinnen und Soldaten die Möglichkeit, in Form einer besonderen Zeremonie beigesetzt zu werden. Dazu gehören aktive oder ehemalige Angehörige der Bundeswehr ab dem Dienstgrad eines Generalleutnants oder auch Träger des „Großen Verdienstkreuzes“ und des „Ehrenkreuzes für Tapferkeit“. Erteilt wird die Zustimmung in der Regel durch das Verteidigungsministerium.