Mit einer großen Trauerfeier und Dutzenden Staatsgästen aus dem Ausland will Frankreich von seinem früheren Präsidenten Jacques Chirac in der Pariser Kirche Saint-Sulpice Abschied nehmen. Im Bild: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, steht vor dem Sarg von Frankreichs verstorbenen Präsidenten Jacques Chirac am Invalidendom.