Wiederbelebung des Tourismus Wie Touristen von Soldaten durch den Niger eskortiert werden

So muss nach Agadez als Ausgangs- und Zielort für den Rundkurs durch die Ténéré und das Aïr-Gebirge jeweils eine zweitägige Busfahrt mit einer Zwischenübernachtung eingeplant werden. Der Vorteil: Es gibt unterwegs viel zu sehen, kleine Städte, Märkte, Dörfer mit Häusern und Hirsespeichern aus Lehm. Die meisten Menschen reagieren erstaunt, aber auch freundlich auf die Reisenden, winken ihnen zu, lassen sich fotografieren und zücken ihrerseits die oft sehr modernen Handys, um die Fremden abzulichten. Der Fortschritt, der im Niger noch in weiter Ferne scheint, macht sich markant nur an den Mobiltelefonen, dem entsprechenden Netz und an den stinkenden, knatternden Mopeds fest. Statt auf Kamelen oder Eseln zu reiten, geben viele Jünglinge im Niger ihre spärlichen Einnahmen lieber für ein Krad aus.