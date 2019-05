17-Jähriger hatte vier Menschen in Gewalt : Geiselnahme in Toulouse endet unblutig

Polizisten sind zum Ort des Geschehens in Blagnac gekommen. Foto: AFP/PASCAL PAVANI

Blagnac/Toulouse Im Südwesten Frankreichs ist es am Nachmittag zu einer Geiselnahme gekommen. Ein 17-Jähriger hatte vier Menschen in seine Gewalt gebracht. Am Abend meldet die Polizei, dass die Geiselnahme unblutig beendet wurde.

Alle vier Frauen, die am Dienstagnachmittag in Blagnac nahe Toulouse als Geiseln genommen wurden, sind frei. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Demnach habe der Geiselnehmer die erste Frau gegen 20 Uhr aus einer Bar im Vorort Blagnac freigelassen. Bei dem Verdächtigen handele sich um einen 17-jährigen Mann, hieß es.

Der Mann sei bereits im Februar im Zusammenhang mit den "Gelbwesten"-Protesten festgenommen worden, verlautete aus Ermittlungskreisen. Er habe sich als "bewaffneten Arm der 'Gelbwesten'" bezeichnet.

Der Vorfall ereignete sich in einer Bar mit einem Büro für Sportwetten in der Nähe des Flughafens von Toulouse. Die Geiselnahme begann um etwa 16 Uhr. Elitepolizisten der Spezialeinheit Raid waren im Einsatz. Der Mann drohte nach Angaben eines Ermittlers damit, auf die Beamten zu schießen. Die Polizei riegelte die Umgebung des Tatorts ab.

Die "Gelbwesten" gehen seit November gegen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und für mehr soziale Gerechtigkeit und niedrigere Steuern auf die Straße. Bei den Demonstrationen kommt es regelmäßig zu Zusammenstößen mit der Polizei.

(felt/AFP/dpa/ap)