Mehrere Vermisste Unwetter in Frankreich – mindestens drei Tote

Bei schweren Unwettern im Südosten Frankreichs sind drei Menschen gestorben. Zwei davon seien in einem Auto bei Goudargues nahe Avignon gefunden worden, teilte die zuständige Präfektur auf X, ehemals Twitter, mit. Das dritte Opfer sei am frühen Samstagabend mit seinem Geländewagen in Gagnières ebenfalls nahe Avignon vom Hochwasser mitgerissen worden, als er eine Brücke überqueren wollte, berichtete „Le Figaro“. Ein weiterer Insasse habe sich retten können. Zuvor waren sieben Personen als vermisst gemeldet worden, darunter zwei Kinder.