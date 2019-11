Vier Tote in Kalifornien : Unbekannte schießen auf Zuschauer eines Football-Spiels

Vier Tote in Kalifornien

Ein Polizeiauto in den USA. (Symbolfoto). Foto: Shutterstock.com/Christian Ouellet

Fresno Die Football-Fans hatten sich getroffen, um im Garten gemeinsam ein Spiel zu verfolgen. Bei dem Angriff sollen zehn Menschen von Schüssen getroffen worden sein.

Durch Schüsse bei einer Party in der Stadt Fresno in Kalifornien sind nach Behördenangaben vier Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Zehn Menschen seien angeschossen worden, teilte Polizeisprecher Bill Dooley der Zeitung „Fresno Bee“ und den Sendern KSEE/KGPE TV mit.

Demnach verfolgten die Feiernden am Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Hinterhof eines Hauses ein Football-Spiel, als Verdächtige eindrangen und das Feuer auf die Menge eröffneten. Etliche Menschen seien tot im Hof aufgefunden worden, sagte Dooley. Verletzte wurden in kritischem Zustand in eine Klinik gebracht. Die genaue Zahl der Opfer war zunächst unklar. Festgenommen wurde bisher niemand.