Himmelsspektakel Totale Sonnenfinsternis am Montagabend – so spektakulär war sie

Die Vorfreude war vielerorts riesengroß: Am Montag (8. April) konnten Millionen Menschen in Mittel- und Nordamerika - von Mexiko bis Kanada - eine totale Sonnenfinsternis am Himmel bewundern. Von Europa aus konnte das astronomische Spektakel nicht beobachtet werden. Lediglich am westlichen Rand des Kontinents - in Teilen Portugals, Spaniens, Irlands und Großbritanniens sowie in Island - war eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. In unserer Bilderstrecke haben wir einige Fotos von dem Ereignis zusammengestellt.