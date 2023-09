Menschen rennen verängstigt auf Straßen Erdbeben der Stärke 4,8 erschüttert Toskana

Das Erdbeben sei in der Stadt Florenz sowie in Teilen der östlichen Nachbarregion Emilia-Romagna zu spüren gewesen, hieß es in Medienberichten. In Florenz seien viele Menschen bei den Erdstößen am frühen Morgen verängstigt auf die Straßen gelaufen, meldete die regionale Zeitung „Corriere Fiorentino“. Der Bürgermeister von Marradi, Tommaso Triberti, berichtete von großer Besorgnis unter den Bürgern. In der Gemeinde und weiteren Orten der Gegend sollten die Schulen am Montag demnach vorsorglich geschlossen bleiben.