Mindestens ein Toter : Tornados richten in Oklahoma und Texas Zerstörungen an

Tornados richten in Oklahoma und Texas Zerstörungen an

Powderly Nach heftigen Tornados in Teilen von Oklahoma und Texas ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Besonders heftig hat es den Südosten von Oklahoma getroffen.

In der Kleinstadt Idabel wurden am Freitag eine Kirche, ein medizinisches Zentrum und eine Schule von der Wucht des Windes förmlich auseinander gerissen. „An der Süd- und Ostseite von Idabel herrschte totale Zerstörung“, sagte der Notfallkoordinator für McCurtain County, Steven Carter, der „Texarkana Gazette“. Am Freitagabend seien noch immer Menschen in ihren Häusern oder deren Überresten eingeschlossen gewesen.