Nach Tornado in Nordtexas Mindestens drei Tote und Verwüstung

Einsatzkräfte sprachen in US-Medien von 50 bis 100 Verletzten, nachdem der Wirbelsturm am frühen Donnerstagabend (Ortszeit) eine Schneise durch den Ort im Norden von Texas nahe der Grenze zu Oklahoma gezogen hatte. Die Schwere der Verletzung reiche von leichten Schnittwunden bis hin zu Patienten in kritischem Zustand, die in andere Kliniken gebracht werden mussten, sagte eine Sprecherin des örtlichen Krankenhauses dem Sender NBC News.