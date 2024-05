Kleinstadt zerstört Tornado im US-Bundesstaat Iowa – mehrere Tote

Bilder auf der Website der Regionalzeitung „Des Moines Register“ zeigten Szenen der Zerstörung in der 2000-Einwohner-Gemeinde Greenfield. Zu sehen waren von dem Sturm plattgewalzte Häuser, Trümmerhaufen, entwurzelte Bäume und umgeworfene Autos. Laut Dinkla wurden in Greenfield nach dem Durchzug des Tornados rasch Such- und Bergungseinsätze eingeleitet.