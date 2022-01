Nahe Tonga : Warnung vor Tsunami im Pazifik nach Untersee-Vulkan-Ausbruch

Dieses vom Tonga Meteorological Services veröffentlichte Satellitenbild zeigt den Vulkanausbruch. Foto: dpa/--

Nuku'alofa/ Wellington Der Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat in weiten Teilen des Pazifiks zu Tsunami-Warnungen geführt. Für ganz Tonga wurde am Samstag eine Tsunami-Warnung herausgegeben, wie das örtliche Wetteramt mitteilte.

Die Warnungen galten am Samstag für Tonga, Fidschi und Samoa, aber auch für Hawaii, Alaska und die amerikanische Pazifikküste. Wellen bis zu einer Höhe von 80 Zentimetern wurden von den Küsten gemeldet; die Menschen wurden aufgefordert, höher gelegene Gebiete aufzusuchen. Über das Ausmaß der Schäden durch den Ausbruch des unterseeischen Vulkans war nichts bekannt, weil die Kommunikation mit dem Inselstaat auch Stunden später noch gestört war.

Videoaufnahmen aus Tonga, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigten hohe Wellen, die an Land gespült wurden und auch bewohnte Gebiete erreichten. Daten des Tsunami-Warnzentrums für den Pazifik war zu entnehmen, dass die Wellen bis zu 80 Zentimeter hoch waren. Im US-Staat Hawaii waren die Wellen nach Angaben der Behörden zwischen 50 und 80 Zentimeter hoch. Es seien keine Schäden entstanden, und auch Überschwemmungen habe es auf den Insel kaum gegeben. Aus Kalifornien und Alaska wurden Wellen von 20 bis 30 Zentimeter höhe gemeldet. Das Militär von Neuseeland, das mehr als 2300 Kilometer von Tonga entfernt liegt, befand sich eigenen Angaben zufolge in Alarmbereitschaft, um im Notfall helfen zu können.

Der Vulkan Hunga Tonga Hunga Ha'apai brach Medienberichten zufolge am Freitag aus. Er liegt etwa 64 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nuku'alofa. Wissenschaftler hätten massive Explosionen, Donnern und Blitzschläge nahe dem Vulkan beobachtet, berichtete die Nachrichtenwebsite Matangi Tonga. Auf Satellitenbildern sei eine fünf Kilometer breite Asche- und Gaswolke zu sehen gewesen, die bis in eine Höhe von rund 20 Kilometern aufgestiegen sei. Die Nachrichtenwebsite Islands Business berichtete bei Facebook, König Tupou VI. von Tonga sei aus seinem Palast nahe der Küste in Sicherheit gebracht worden.

In Amerikanisch-Samoa wurde im örtlichen Rundfunk und mit Kirchenglocken vor einem Tsunami gewarnt. Das Tsunami-Warnzentrum hob die Warnung später auf. Auf Hawaii, in Alaska und entlang der US-Pazifikküste wurden die Bewohner aufgefordert, sich von der Küste weg auf höher gelegenes Gelände zu begeben und die Anweisungen der Katastrophenschutzbehörden zu beachten, wie der Koordinator beim Nationalen Tsunami-Warnzentrum in Alaska, Dave Snider, sagte. Die Menschen entlang der Pazifikküste müssten für viele Stunden mit Wellen und starken und ungewöhnlichen Strömungen rechnen, es könne auch zu Überschwemmungen kommen.

„Wichtig dabei ist, dass die erste Welle nicht unbedingt die größte ist. Das könnte sich über mehrere Stunden hinziehen“, fügte Snider hinzu. „Es sieht so aus, als ob alles unter der Warnstufe bleiben wird, aber das ist schwer vorherzusagen.“

Die Behörden der nahe gelegenen Inselstaaten Fidschi und Samoa gaben ebenfalls Warnungen heraus und rieten den Menschen, die Küste wegen starker Strömungen und gefährlicher Wellen zu meiden. Die Japanische Meteorologische Behörde teilte mit, dass es an den japanischen Küsten zu einem leichten Anstieg der Flut kommen könne, aber keine Schäden zu erwarten seien. In Neuseeland wurde vor einer Sturmflut wegen des Vulkans gewarnt.

2014 und 2015 war durch eine Reihe von Vulkanausbrüchen in der Gegend von Tonga eine kleine Insel entstanden. Der internationale Luftverkehr nach Tonga war mehrere Tage gestört.

