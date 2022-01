Mindestens drei Tote : Tonga meldet schwere Zerstörungen nach Vulkanausbruch

Sydney/Wellington Der Vulkanausbruch vor der südpazifischen Insel Tonga und der darauf folgende Tsunami haben mehr Schäden angerichtet und möglicherweise mehr Opfer gefordert als erwartet. Bisher geht die Regierung davon aus, dass bei der Naturkatastrophe drei Menschen ums Leben gekommen sind.

Alle Häuser auf einer der kleinen Außeninseln Tongas wurden zerstört. Da die Kommunikation durch die Unterbrechung eines Unterseekabels stark beeinträchtigt ist, stammen die Informationen über das Ausmaß der Verwüstung nach dem Ausbruch vom Samstag bisher hauptsächlich von Aufklärungsflugzeugen. Die Szenen seien "alarmierend", sagte der Vize-Botschafter von Tonga in Australien , Curtis Tu'ihalangingie.

Auf Mango Island , wo rund 50 Menschen wohnen, seien alle Häuser zerstört worden, auf Fonoifua stünden nur noch zwei Häuser und die Insel Namuka sei stark beschädigt worden, hieß es aus dem Büro von Ministerpräsident Siaosi Sovaleni. "Die Leute sind in Panik, sie rennen herum und sind verletzt. Möglicherweise gibt es mehr Tote", sagte Tu'ihalangingie. Nach Angaben der Regierung starben neben dem britischen Staatsangehörigen, dessen Leiche am Montag gefunden wurde, eine 65-jährige Frau auf Mango Island und ein 49-jähriger Mann auf Nomuka. Außerdem wurde eine Reihe von Verletzten gemeldet.

Auf der Insel Atata mit ihren rund 100 Bewohnern seien zahlreiche Gebäude verschwunden. "Die Welle ist offenbar einmal komplett über Atata hinweggerollt." Atata Island und Mango Island liegen rund 50 und 70 Kilometer von dem Untersee-Vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai entfernt, der am Samstag ausgebrochen war. Die Inselgruppe Ha'apia, auf der Mango liegt, und die Westküste von Tongas Hauptinsel Tongatapu wurden von bis zu 15 Meter hohen Tsunamiwellen getroffen. Die Bewohner wurden in Evakuierungszentren gebracht, da 56 Häuser an dieser Küste zerstört oder schwer beschädigt wurden.