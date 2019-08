„Tomatina“ in Spanien : 20.000 Menschen liefern sich riesige Tomatenschlacht

Buñol Wenn sich 20.000 Menschen mit 145 Tonnen Tomaten bewerfen, dann ist im spanischen Dorf Buñol wieder die „Tomatina“. Die Aktion geht zurück auf eine Essenschlacht zwischen einigen Kindern im Jahr 1945.

Mehr als 20.000 Menschen haben sich an einer jährlichen Straßenschlacht mit reifen Tomaten in der ostspanischen Stadt Buñol beteiligt. Für die einstündige „Tomatina“ am Mittwoch wurden 145 Tonnen Tomaten in sechs Lastwagen angeliefert. Teilnehmer an der Schlacht bewerfen sich gegenseitig mit Tomaten und sind nachher wie die umliegenden Straßen mit einer roten Masse überzogen.