„Tomatina“ in Spanien : 22.000 Menschen liefern sich riesige Tomatenschlacht

„Tomatina“ in Spanien

Buñol Wenn sich 22.000 Menschen mit 150 Tonnen Tomaten bewerfen, dann ist im spanischen Dorf Buñol wieder die „Tomatina“. Die Aktion geht zurück auf eine Essenschlacht zwischen einigen Kindern im Jahr 1945.

Rund 22.000 Menschen haben am Mittwoch im ostspanischen Buñol im wahrsten Sinne des Wortes rot gesehen: In der kleinen Ortschaft knapp 40 Kilometer westlich von Valencia fand erneut die traditionsreiche Tomatenschlacht „La Tomatina“ statt. Wie jedes Jahr am letzten Mittwoch im August bewarfen sich die rund 9000 Bewohner von Buñol, Spanier aus anderen Regionen des Landes und Besucher aus aller Welt 60 Minuten lang mit überreifen Tomaten. „Dieses Jahr hatten wir besonders viele Gäste aus dem Osteuropa, vor allem aus Russland“, sagte Bürgermeisterin Juncal Carrascosa.