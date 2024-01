Feuer am Flughafen Tokio Fünf Tote nach Flugzeugkollision auf Landebahn

Beim Zusammenstoß eines Passagierflugzeugs mit einer Maschine der japanischen Küstenwache sind in Tokio fünf Menschen getötet worden. Der Fernsehsender NHK meldete, alle 379 Insassen eines Airbus A350 der Gesellschaft Japan Airlines (JAL) seien am Dienstag in Sicherheit gebracht worden. Dagegen seien fünf Besatzungsmitglieder des Küstenwachenflugzeugs tot aufgefunden worden. Verkehrsminister Tetsuo Saito bestätigte die Opferzahl. Küstenwachensprecher Yoshinori Yanagishima erklärte, der Pilot ihrer Bombardier Dash-8 habe überlebt.