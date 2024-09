Täter sollte abgeschoben werden Tötung einer Studentin sorgt für Welle der Empörung in Frankreich

In Frankreich gibt es große Empörung nach der Tötung einer Pariser Studentin. Die 19-Jährige war am Freitagmittag in einem Grüngebiet nahe ihrer Universität getötet worden. Während bereits die Tat für Erschütterung sorgte, ist der Fall seit der Festnahme eines Verdächtigen am Dienstagabend zum Politikum geworden. Bei dem 22-Jährigen handelt es sich um einen verurteilten Vergewaltiger, der nach seiner Haftentlassung abgeschoben werden sollte, wegen Pannen aber auf freien Fuß kam.