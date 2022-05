Tödlicher Vorfall bei Manchester : Hund beißt dreijährigen Jungen in England tot

Polizeibeamte stehen vor einem Gebäude, nachdem ein dreijähriger Junge, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, von einem Hund totgebissen wurde. Foto: dpa/Peter Byrne

Rochdale Ein drei Jahre alter Junge ist in der englischen Stadt Rochdale bei Manchester an den Verletzungen durch Hundebisse gestorben. Er wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, konnte dort jedoch nur noch für tot erklärt werden.

Ein drei Jahre alter Junge ist in der englischen Stadt Rochdale nahe Manchester nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einem Hund totgebissen worden. Er sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber für tot erklärt worden, teilte die Greater Manchester Police mit. „Wir gehen davon aus, dass dieser kleine Junge traurigerweise Verletzungen erlegen ist, die er bei einer Hundeattacke erlitten hat“, sagte Detective Superintendent Jamie Daniels der Mitteilung zufolge. Die Ermittlungen zu dem Vorfall vom Sonntagnachmittag dauerten zunächst noch an.

Tödliche Hundeattacken auf Kleinkinder machen in Großbritannien immer wieder Schlagzeilen. Erst Ende März war nahe der mittelenglischen Stadt Worcester ein zweijähriger Junge durch Hundebisse ums Leben gekommen. Eine Woche davor wurde ein 17 Monate altes Mädchen in der Nähe von Liverpool von dem Hund der eigenen Familie getötet.

(bora/dpa)