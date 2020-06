Im Fahrzeug verfolgt und erschossen : Tödlicher Angriff auf schwarzen Jogger – Verdächtige angeklagt

Dieses Videostandbild soll Ahmaud Arbery (l) zeigen, wie er am 23. Februar 2020 auf einer Straße außerhalb von Brunswick beim Joggen verfolgt wird. Archivfoto. Foto: dpa/Uncredited

Washington Drei weiße Männer sind nach dem Tod des schwarzen Joggers Ahmaud Arbery im US-Bundesstaat Georgia vor vier Monaten unter anderem wegen Mordes angeklagt worden. Der Fall erlangte mediale Aufmerksamkeit, nachdem ein verstörendes Video aufgetaucht war.

Eine Grand Jury habe sie jeweils in neun Punkten angeklagt, sagte die Staatsanwältin des Bezirks Cobb County, Joyette Holmes, am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. „Dies ist ein weiterer großer Schritt, um Gerechtigkeit für Ahmaud zu erlangen“, sagte Holmes.

Arbery wurde beim Joggen am 23. Februar in der Stadt Brunswick getötet. Die Ermittlungen kamen erst mehr als zwei Monate später richtig in Gang, als der Fall durch ein verstörendes Handy-Video der Tat breite Aufmerksamkeit erlangte.