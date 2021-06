Tödliche Stiche in Tirol : Ungewöhnliches Mordmotiv - Verdächtiger wollte ins Gefängnis

Blick auf den Ort am Innufer in Kufstein. Foto: dpa/Zoomtirol

Kufstein Weder Eifersucht noch Habgier haben einen 29-Jährigen in Österreich dazu getrieben, einen Menschen zu töten. Eigenen Angaben zufolge hat er einen alten Mann gezielt getötet, um ins Gefängnis zu kommen.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Weiter hieß es zur Begründung, dass „er mit seiner Lebenssituation nicht mehr im Reinen ist.“ Das Opfer wurde am Montagabend am Ufer des Inns in Kufstein nahe der bayerischen Grenze gefunden.