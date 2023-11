Eltern kämpften vor Gericht Todkrankes britisches Baby nach Abbruch von lebenserhaltenden Maßnahmen gestorben

Indi Gregory war am Wochenende vom Krankenhaus der englischen Stadt Nottingham in ein Sterbehospiz verlegt und alle Maßnahmen, sie weiter am Leben zu halten, waren beendet worden. Das Baby litt an einer schweren und unheilbaren mitochondrialen Erkrankung, einem genetischen Defekt der Mitochondrien, durch welche die Energieerzeugung in den Körperzellen unterbunden wird. Nach Auffassung der Ärzte wäre ihre Weiterbehandlung vergeblich und zudem schmerzhaft gewesen.