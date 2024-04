Scheinfirmen und Bestechung Unternehmerin in Vietnam wegen Finanzbetrugs zum Tode verurteilt

Als Lan im Oktober 2022 als Teil einer Anti-Korruptions-Kampagne in Vietnam verhaftet wurde, hatte das im ganzen Land für Aufsehen gesorgt. Vor allem das Ausmaß des mutmaßlichen Betrugs hatte viele geschockt. Lans Firma baute in Vietnam Luxuswohnungen, Bürogebäude, Hotels und Einkaufszentren. Experten vermuten, dass möglicherweise auch andere Banken und Firmen in ähnliche Machenschaften verwickelt sein könnten. Einige ausländische Investoren schreckte das von einem Engagement in Vietnam ab, das sich als Standort für Zulieferfirmen als Alternative zu China positionieren will.