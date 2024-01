Urteil Todesstrafe In diesen Ländern werden noch Hinrichtungen vollzogen

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Todesstrafe mit Inkrafttreten des Grundgesetzes im Mai 1949 abgeschafft, in der DDR erst viele Jahre später 1987. Weite Teile Europas haben die Exekution ebenfalls in den 1980er und 1990er Jahren verboten. In über 50 Ländern gehört sie bis heute ins gewöhnliche Strafsystem. Das zeigt eine interaktive Karte von Amnesty International, die wir aktualisiert haben.