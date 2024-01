Todesstrafe in den USA Gericht in Alabama erlaubt Hinrichtung mit Gas

Smiths Anwälte hatten argumentiert, dass der Verurteilte zu einer Art Testkandidat für eine neue Hinrichtungsmethode würde und noch viel zu viele Fragen offen seien. Das Berufungsgericht wies die Vorbehalte am Mittwochabend (Ortszeit) jedoch zurück. Kurz zuvor hatte auch der Supreme Court einen ähnlichen Antrag abgelehnt, allerdings keine Begründung dafür genannt. Die Richter am Berufungsgericht begründeten ihre 3:2-Entscheidung damit, es bestehe zwar „kein Zweifel daran, dass der Tod durch Stickstoffhypoxie sowohl neu als auch neuartig ist“. Smith habe jedoch nicht nachgewiesen, dass dies gegen das verfassungsmäßige Verbot grausamer und ungewöhnlicher Bestrafung verstoße. Richterin Jill A. Pryor widersprach der Entscheidung jedoch. Es bestünden „echte Zweifel“ an der Methode und daran, was Smith erleben werde, begründete Pryor ihre abweichende Meinung.