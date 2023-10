Todesschuss bei Dreharbeiten Staatsanwaltschaft will neue Anklage gegen Alec Baldwin

Alec Baldwin am Set in seinem Kostüm für den Film 'Rust'. Zwei Jahren nach dem Tod einer Kamerafrau durch einen Schuss-Unfall am Set des Westerns „Rust“ könnte der Vorfall für Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin (65) doch noch ein juristisches Nachspiel haben. Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will ein neues Strafverfahren gegen Baldwin anstrengen.

Foto: dpa/Santa Fe County Sheriff's Office