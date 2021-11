Tödlicher Schuss am Set von „Rust“ : Baldwins Waffenmeisterin äußert ungeheuerlichen Verdacht

Los Angeles Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft konzentrieren sich auf die junge Waffenmeisterin des Films. Doch die versichert, gewissenhaft gearbeitet zu haben, und glaubt an Sabotage.

Die Waffenverantwortliche bei den von einem tödlichen Zwischenfall mit Hollywood-Star Alec Baldwin überschatteten Dreharbeiten für den Film „Rust“ glaubt offenbar nicht mehr an einen Unfall. Jemand müsse eine scharfe Patrone in die Pistole geladen haben, mit der Baldwin für eine Szene des Films übte, ließ Waffenmeisterin Hannah Gutierrez Reed über einen Anwalt mitteilen. „Die zentrale Frage ist, wer sie da reingesteckt hat und warum“, erklärte Anwalt Jason Bowles am Mittwoch in einer Stellungnahme.