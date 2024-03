Zwei weitere Todesfälle Skandal um Cholesterinsenker in Japan weitet sich aus

Ein Skandal um Cholesterinsenker auf der Basis von Rotschimmelreis in Japan weitet sich aus: Das Unternehmen Kobayashi Pharmaceutical meldete am Donnerstag zwei weitere Todesfälle, die möglicherweise mit der Einnahme eines seiner Nahrungsergänzungsmittel zusammenhängen. „Ein möglicher Kausalzusammenhang wird untersucht“, teilte das Unternehmen in Osaka mit. Der japanische Regierungschef Fumio Kishida kündigte mögliche Schutzvorkehrungen an, „sobald die Ursache geklärt ist“.