41-Jähriger hinterlässt schwangere Frau : Haitianischer Sänger Mikaben stirbt während Konzert in Paris

Paris Bei einem Konzert in Paris schien eigentlich alles normal zu laufen. Doch plötzlich unterbrach Sänger Mikaban seinen Auftritt, wollte die Bühne verlassen und brach zusammen. Die Rettungssanitäter versuchten sein Leben zu retten, doch die Hilfe kam zu spät.

Der haitianische Sänger Mikaben ist während eines Konzerts in Paris gestorben. Der 41-Jährige sei am Samstagabend auf der Bühne der Accor Arena im Osten von Paris zusammengebrochen und trotz der Bemühungen der Rettungsdienste gestorben, teilte der Konzertveranstalter auf Twitter mit. In dem sozialen Netzwerk fanden sich zudem unzählige Gedenk-Posts und Bilder des Sängers. Gerade in seiner Heimat Haiti wird Mikaben schmerzlich vermisst.