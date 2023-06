Untersuchung nach Tod von George Floyd US-Justizministerium stellt Polizei von Minneapolis verheerendes Zeugnis aus

Rund drei Jahre nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hat das US-Justizministerium der Polizei der Stadt ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Polizisten würden „routinemäßig übermäßige Gewalt“ anwenden, in manchen Fällen auch „nicht gerechtfertigte tödliche Gewalt“, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Untersuchungsbericht des Ministeriums zur Polizeiarbeit in Minneapolis. Die Polizei würde außerdem „Schwarze und Indigene rechtswidrig diskriminieren“.