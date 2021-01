Jahrzehntelanger Skandal : Tod Tausender Kinder in irischen Heimen sorgt für Empörung

Ein Schrein ist an der Stelle eines Massengrabes von bis zu 800 Kindern auf dem Gelände des ehemaligen Mutter-und-Kind-Heimes in Tuam, Grafschaft Galway, im Westen Irlands, aufgestellt. Foto: dpa/Aidan Crawley

Dublin Ein am Dienstag veröffentlichter Bericht wirft kein gutes Licht auf die sehr katholisch geprägte Gesellschaft Irlands im 20. Jahrhundert. Demnach starben etwa 9000 Kinder in staatlich kontrollierten und kirchlich geleiteten Heimen.

Der Untersuchungsbericht über den Tod Tausender Babys und Kinder in Mutter-Kind-Heimen sorgt in Irland für Aufsehen und Empörung. Ministerpräsident Micheal Martin wollte sich noch am Mittwoch entschuldigen, berichteten irische Medien. Am Vortag hatte Martin bereits gesagt, der jahrzehntelange Skandal sei eines der schwärzesten Kapitel in der Geschichte des Landes. Die Haltung der Gesellschaft zu Sexualität und Intimität sei in der Vergangenheit „verzerrt“ gewesen.