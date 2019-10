Schwerer Brand : Tod hunderter seltener Koala-Bären bei Buschfeuer in Australien befürchtet

Sydney Nach einem schweren Buschfeuer in Australien fürchten die Wildtierbehörden um das Leben hunderter seltener Koala-Bären.

Das von einem Blitzeinschlag ausgelöste Buschfeuer im Bundesstaat New South Wales habe mehr als 2000 Hektar Land zerstört, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Die Löscharbeiten halten demnach weiter an. Die Direktorin der Koala-Klinik in Port Macquarie, Sue Ashton, sprach von einer "nationalen Tragödie".

Derzeit gibt es in New South Wales rund 70 Buschfeuer; die Menschen in dem Bundesstaat im Südosten Australiens kämpfen mit einer schweren Dürre. Das Buschfeuer in dem Koala-Zuchtgebiet bei Port Macquarie werde auch in der Nacht weiter anhalten, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Das Aufgebot an Einsatzkräften dort sei "beträchtlich".