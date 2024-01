Todesstrafe US-Gericht erlaubt Hinrichtung nach neuer Methode

In den USA soll noch in diesem Monat erstmals ein Häftling mithilfe von Stickstoffgas hingerichtet werden. Ein Bezirksrichter im Bundesstaat Alabama lehnte den Antrag des Häftlings Kenneth Eugene Smith am Mittwoch (Ortszeit) ab, seine für den 25. Januar geplante Hinrichtung durch Stickstoffhypoxie zu verhindern. Zwar sei diese Hinrichtungsmethode neu, hieß es zur Begründung – die häufig verwendete Giftspritze sei jedoch vor ihrer ersten Anwendung auch neu gewesen. „Smith ist ein schmerzloser Tod nicht garantiert“ schrieb Richter R. Austin Huffaker in seinem 48-seitigen Urteil. Die Bestrafung sei jedoch weder grausam noch ungewöhnlich und somit nicht verfassungswidrig. Es sei nicht bewiesen, dass die Methode Smith mit großer Wahrscheinlichkeit „zusätzliche Schmerzen kurz vor dem Tod oder einen längeren Tod zufügt“.