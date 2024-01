Frachter verlor tonnenweise Ladung Millionen Plastikkügelchen verschmutzen Spaniens Strände

Die Plastikkügelchen waren zuerst Mitte Dezember an der Küste entdeckt worden. Sie stammen nach Angaben der Regionalregierung von Galicien aus einen Container, der von dem unter liberianischer Flagge fahrenden Frachter „Toconao“ etwa 80 Kilometer vor der portugiesischen Küste von Viana do Castelo über Bord gegangen ist. In dem Container lagen Säcke mit 25 Tonnen Kügelchen, die zur Produktion von Plastikelementen genutzt werden.