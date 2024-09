Bekannt von Popgruppe Jackson 5 Tito Jackson mit 70 Jahren gestorben

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, Rock & Roll Hall of Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt“, schrieben die Söhne. „Unser Vater war ein unglaublicher Mann, der sich um jeden und sein Wohlergehen kümmerte.“ Die Jackson 5 bestanden aus Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Michael. Die Band, die 1997 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, produzierte in den 70er Jahren mehrere Charthits, darunter „ABC“, „I Want You Back“ und „I'll Be There“.