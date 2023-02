Seltene Aufnahmen veröffentlicht Tauchen Sie virtuell nach dem Wrack der „Titanic“

Die „Titanic“ sank im April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton in England nach New York City. Rund 1500 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Ein Team des WHOI entdeckte in Zusammenarbeit mit dem französischen Forschungsinstitut Ifremer am 1. September 1985 das Wrack mit Hilfe einer Unterwasserkamera in einer Tiefe von 3780 Metern. Neun Monate später kehrte ein WHOI-Team mit dem Forschungstauchboot „Alvin“ und dem ferngesteuerten Unterwasser-Erkundungsfahrzeug „Jason Jr.“ zurück und machte erstmals Aufnahmen vom Inneren des Schiffes.