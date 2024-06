Unglück vor einem Jahr So ging es nach der „Titan“-Implosion weiter

Die Faszination für die „Titanic“ - dem Luxusdampfer, bei dessen Untergang im Jahr 1912 mehr als 1500 Menschen starben und dessen Wrack in rund 3800 Metern auf dem Meeresgrund vor Neufundland liegt - und für die Erkundung der Tiefsee-Welt überhaupt, scheint aber anzudauern. In New York feierte gerade der renommierte Explorers Club, in dem sowohl Nargeolet als auch Harding Mitglieder waren, mit einer mehrtägigen schicken Veranstaltung sein 120. Jubiläum.