Wander- und Paragleitunfälle : Zwei Deutsche sterben bei Unfällen in Tirol und Salzburg

Ein österreichischer Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Stefanie Oberhauser

Salzburg In Österreich sind am Montag zwei Deutsche bei zwei Unfällen gestorben. Die Unglücke ereigneten sich am Zwölferhorn in Salzburg und in den Zillertaler Alpen in Tirol.

Das berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei. Am Zwölferhorn kam demnach ein 64-jähriger Niedersachse beim Paragleiten ums Leben. Die Polizei geht bisher davon aus, dass sich die Lenkleinen kurz nach dem Start verfangen haben, so dass der Mann den Gleitschirm nicht mehr kontrollieren konnte und aus etwa 50 bis 60 Metern Höhe abstürzte. Der Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen.

In den Zillertaler Alpen starb ein 60-jähriger bei einem Wanderunfall. Der Mann wanderte laut Polizei mit drei anderen Deutschen auf dem Aschaffenburger Höhenweg, als er bemerkte, sein Fernglas in einer Hütte zurückgelassen zu haben und noch einmal umkehrte. Auf dem Weg zurück stürzte er aus bisher unbekanntem Grund circa 80 Meter in die Tiefe. Seine Leiche wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen.

