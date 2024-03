Kollision mit Seilbahn Deutsche Gleitschirmpilotin in Österreich tödlich verunglückt

Eine Gleitschirmpilotin aus Deutschland ist in Österreich gegen eine Seilbahngondel geprallt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die 65-jährige Frau am Sonntag vom Gipfel der Hohen Salve bei Hopfgarten im Brixental in Tirol gestartet. Kurz nach dem Start driftete ihr Paragleiter aber aus zunächst unbekannter Ursache ab und geriet in eine Gondelbahn. Die Frau stürzte in die Tiefe.