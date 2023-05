Trauer in der Heimatstadt Fans kommen nach Tod von Tina Turner in ihr Museum – das mal ihre Schule war

Das Museum wurde 2014 in der renovierten Flagg Grove School im West Tennessee Delta Heritage Center in Brownsville eröffnet. Turner besuchte die Schule in dem Gebäude mit einem einzigen Raum während ihrer Kindheit im nahegelegenen Nutbush. Das Schulgebäude befand sich einst auf Land, das Benjamin Flagg gehörte. Er wollte eine Schule für schwarze Kinder in der Gegend einrichten und ließ das Gebäude 1889 bauen. In den 1960er Jahren wurde die Schule geschlossen. Später wurde das baufällige Gebäude per Sattelschlepper von Nutbush nach Brownsville gefahren.