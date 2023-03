Video aus Wachsfigurenkabinett Gruselige Wachsfiguren von Kate und William gehen viral

Strahlend, perfekt gestylt und stets vorzeigbar - so präsentieren sich Prinz William (40) und Prinzessin Catherine (41) in der Öffentlichkeit. Und genau so makellos lächeln sie auch den Besuchern des berühmten Museums „Madame Tussaud's“ in London entgegen. Nicht ganz so gelungen sind die Figuren der beiden Royals, die jetzt auf Tiktok für Furore sorgen.