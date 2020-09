Microsoft abgelehnt : Oracle neuer Favorit für Tiktok-Verkauf

New York Microsoft wollte die Video-App Tiktok kaufen, das Angebot wurde aber abgelehnt. Nach Aussagen aus informierten Kreisen zieht Tiktoks-Mutterkonzern Bytedance das Softwareunternehmen Oracle vor.

Die Inhaber der beliebten Video-App Tiktok ziehen bei dem erzwungenen Verkauf das Software-Unternehmen Oracle dem Mitbewerber Microsoft vor. Das berichtete eine informierte Quelle der Nachrichtenagentur AP. Sowohl Tiktok als auch Oracle wollten sich am Sonntagabend (Ortszeit) nicht dazu äußern. Der Softwarekonzern Microsoft hatte am Sonntag mitgeteilt, dass das Mutterunternehmen von Tiktok, Bytedance, sein Kaufangebot abgelehnt hat.

Bytedance habe Microsoft mitgeteilt, dass das US-Geschäft von Tiktok nicht an Microsoft verkaufen würde, hieß es in der Mitteilung des Software-Giganten. Man sei sicher gewesen, „dass unser Angebot gut für Tiktok-Nutzer gewesen wäre, während nationale Sicherheitsinteressen geschützt“ gewesen wären.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte damit gedroht, den beliebten Dienst in den USA zum 20. September zu verbieten, und angeordnet, dass Bytedance Tiktok an ein US-Unternehmen verkaufen müsse. Als Grund nannte sie mutmaßliche Spionage und nationale Sicherheitsbedenken. Demnach ist die US-Regierung besorgt, dass das chinesische Unternehmen Nutzerdaten an die Regierung in Peking weiterleitet. Das Weiße Haus lehnte einen Kommentar am Sonntag ab. Tiktok weist derartige Vorwürfe zurück und wehrt sich gerichtlich gegen den angedrohten Zwangsverkauf.