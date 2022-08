Japan beginnt Delfinjagd : Tierschützer beklagen rapide steigenden Handel mit lebenden Delfinen

In den Gewässern vor Taiji findet die erste Treibjagd der Saison auf Delfine und andere Kleinwale statt. Die japanische Polizei ist zur bevorstehenden Jagdsaison auf Delfine gegen Gegner der jährlichen Treibjagd in Stellung gegangen. Foto: dpa/-

Taiji Kurz vor Beginn der Jagdsaison auf Delfine ist die japanische Polizei gegen Gegner der jährlichen Treibjagd in Stellung gegangen. In dem Walfangort Taiji errichtete sie zur Delfinjagd vom 1. September bis kommenden März eine vorübergehende Polizeistation.

Taiji in der Provinz Wakayama ist Schauplatz des Oscar-gekrönten Dokumentarfilms „Die Bucht“, mit dem das alljährliche Gemetzel zu trauriger Berühmtheit gelangte. Die Beamten vor Ort sollen wie in Vorjahren illegale Aktionen von Walfanggegnern verhindern, hieß es.

Tierschützer beklagen derweil einen rapide steigenden Handel mit lebenden Delfinen. Sobald örtliche Fischer nahe der Küste von Taiji Delfine ausgemacht haben, treiben sie die Meeressäuger in einer Bucht zusammen. Hierzu legen die Fischer den Orientierungssinn der Delfine lahm, indem sie auf ins Meer gehaltene Metallstangen hämmern. Junge, gesunde Tiere - laut Tierschützern bevorzugt Weibchen - werden im Auftrag von Delfinarien im In- und Ausland aussortiert, die übrigen Tiere werden in einer Nachbarbucht abgeschlachtet. Den Vorwurf im Westen, das Abschlachten sei grausam, weisen die Fischer immer wieder zurück.