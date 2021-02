Tierpark Cabárceno in Spanien : Elefantin tötet 41-jährigen Tierpfleger

Tierpark Cabárceno in Spanien

Madrid In Spanien ist ein Tierpfleger von einer Elefantin tödlich verletzt worden. Der 44-Jährige wurde vom Rüssel des rund vier Tonnen schweren Tieres erfasst und mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe eines Geheges geschleudert.

Das teilte der Tier- und Naturpark Cabárceno nahe der Stadt Santander am Donnerstag mit. Der Pfleger wurde nach dem Vorfall am Mittwochmorgen ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge, als Mitarbeiter das Gehege säuberten, in dem sich die Elefantenkuh mit ihrem Kalb befand. "Wir reden über unvorhersehbare Tiere", sagte der Tourismusminister der Region Kantabrien, Javier López Marcano. "Die Kraft des Schlags war gewaltig und von solchem Ausmaß, dass ihn niemand hätte überleben können."

Die Polizei und der Zoo, der von der Regionalregierung betrieben wird, kündigten Ermittlungen an. Es ist der erste derartige Vorfall in der 31-jährigen Geschichte des Zoos. Im Naturpark Cabárceno leben rund 120 verschiedene Tierarten, unter ihnen Wölfe, Tiger, Löwen und Jaguare in großen Gehegen.