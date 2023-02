Bürgermeister mit vier Hufen Wie ein Pony ein englisches Dorf regiert

In roter Robe, eine goldene Kette samt Dorf-Orden um den Hals und in blitzenden Stiefelchen trottet Patrick im englischen Cockington durch den Park. Ein Spaziergänger zieht im Vorbeilaufen den Hut und grüßt. „Wie geht es dem Bürgermeister heute? Lang möge er leben!“ Dieser scheint unbeeindruckt und sagt kein Wort. Was nicht ungewöhnlich ist - denn Patrick ist ein Pferd. Seit rund einem halben Jahr darf sich das Shetland-Pony Bürgermeister des Dorfes Cockington in der südwestenglischen Grafschaft Devon nennen.