Lage noch unklar: Mindestens sechs Verletzte bei Schüssen in kalifornischer Bar

Mindestens sechs Verletzte bei Schüssen in kalifornischer Bar

Polizeiautos stehen vor der Borderline Bar and Grill im kalifornischen Thousand Oaks. Foto: REUTERS/SOCIAL MEDIA

Thousand Oaks College-Studenten feiern in einer Bar im südlichen Kalifornien. Auf einmal soll ein Mann soll auf Gäste und Mitarbeiter geschossen haben.

Im US-Bundesstaat Kalifornien soll ein Mann auf Gäste in einem Lokal geschossen haben. Augenzeugen berichteten von Verletzten und wahrscheinlich auch Toten. Die Feuerwehr der Stadt Thousand Oaks schrieb auf Twitter, Feuerwehrleute und Rettungskräfte seien vor Ort. Ein Mitarbeiter des Sheriffs im Bezirk Ventura County sprach von bislang sechs Verletzten. Über den Täter und den Tathergang könne er noch keine konkreten Angaben machen. Die Lage sei noch nicht vollständig unter Kontrolle.

Der Vorfall ereignete sich späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in der „Borderline Bar & Grill“ in der Stadt Thousand Oaks. Wie die Zeitung „Ventura County Star“ unter Berufung auf die Polizei berichtete, seien mindestens 30 Schüsse abgefeuert geworden. ABC meldete, es gebe einen Toten, mehr sei nicht bekannt.

Am Abend soll es in dem beliebten Country-Lokal eine Veranstaltung für College-Studenten gegeben haben. Ein Zeuge sagte ABC zufolge, ein Schütze habe auf einen Wachmann geschossen und Rauchbomben geworfen. Dann habe er das Feuer auf die anderen Menschen in dem Lokal eröffnet. „Er hat einfach weiter geschossen“, sagte der Zeuge. Der Schütze habe demnach ausgesehen, als komme er aus dem Nahen Osten. Der Zeuge beschrieb ihn als dunkel gekleidet, mit Bart und dunkler Kopfbedeckung. Ein anderer Zeuge sagte, er habe die Kassiererin mit einer Handfeuerwaffe erschossen.