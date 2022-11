Wegen erhöhtem Alzheimer-Risiko : Marvel-Star Chris Hemsworth nimmt Schauspiel-Auszeit

Düsseldorf In seiner neuen Serie „Ohne Limits“ testet Marvel-Star Chris Hemsworth die Grenzen des menschlichen Körpers aus. Beim Dreh erhielt er beunruhigende Neuigkeiten über seine eigene Gesundheit. Was das für die Karriere des australischen Schauspielers bedeutet.

Wer den australischen Schauspieler Chris Hemsworth (39) in seiner Rolle als Marvel-Held Thor sieht, sieht einen fitten, durchtrainierten Mann. In „Thor: Love and Thunder“ schlüpfte er 2022 erneut in die Rolle des unsterblichen Donnergottes, der den mächtigen Hammer Mjölnir schwingt. Und auch abseits des Marvel-Universums setzt Hemsworth immer wieder menschliche Maßstäbe. Für die National Geographic-Dokumentarserie „Ohne Limits“ testet Hemsworth aus, zu welchen Leistungen der menschliche Körper fähig ist. Dabei geht er den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Alterungsprozess auf die Spur. Die Serie umfasst sechs Episoden und ist aktuell auf Disney+ zu sehen.

Dass es dabei plötzlich um seine eigene Gesundheit ging, berichtete Hemsworth in einem Interview mit dem Magazin „Vanity Fair“. Er erzählt, dass ihm in der fünften Folge der Serie Blut für ein Blutbild abgenommen wurde. Dabei kam eine beunruhigende Information zutage. „Peter Attia, der in der Folge der Doktor für Langlebigkeit ist und viel in der Show beaufsichtigt, rief den Serien-Erfinder an und sagte: ‚Ich will ihm das nicht vor laufender Kamera sagen. Wir müssen eine Konversation abseits der Kameras haben und sehen, ob er dies überhaupt in der Show haben will’“, so Hemsworth. Das Blutbild ergab, dass der Schauspieler zwei Kopien des APOE4-Gens in sich trägt. Das bedeutet: Die Wahrscheinlichkeit, dass er an Alzheimer erkranken wird, ist um „acht bis zehn Mal“ höher als bei anderen Menschen.