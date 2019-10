Erste Erfolge : „The Ocean Cleanup“ fischt Plastikmüll und Mikro-Plastik aus dem Pazifik

Rotterdam Kampf gegen den Plastikmüll im Ozean: Die Organisation „The Ocean Cleanup“ meldet erste Erfolge mit ihrem entwickelten System für die Weltmeere. Man habe Müll, industrielle Fischernetze und Mikro-Plastik aus dem Pazifik gefischt.

Nach einer einjährigen Testphase hat der Plastikmüll-Fänger der Organisation „The Ocean Cleanup“ nun im Pazifik erste Erfolge erzielt.Es treibe Plastikmüll zusammen und sammele diesen ein, teilte der Initiator und Leiter der Organisation, der Niederländer Boyan Slat, am Mittwoch in Rotterdam mit. „Unser Ziel ist erreichbar.“

Vor etwa einem Jahr war die Anlage von San Francisco aus zum sogenannten Great Pacific Garbage Patch (dt. Großer Pazifischer Müllteppich) geschleppt worden, der zwischen Kalifornien und Hawaii gelegen ist. In diesem Strömungswirbel sollen sich nach Schätzungen von Wissenschaftlern 1,8 Billionen Plastikteile sammeln. Dann gab es einen Rückschlag: Die Anlage konnte den Müll nicht festhalten und musste Anfang dieses Jahres beschädigt wieder an Land geschleppt werden. Nun sei die Anlage mit einem See-Anker verlangsamt worden, so dass das schneller schwimmende Plastik in die Fangarme treiben könne.