Attraktion für Touristen : Thailand und Peta streiten über Einsatz von Affen auf Kokospalmen

Bangkok Eine thailändische Touristenattraktion ist zum Zankapfel zwischen britischen Aktivisten und Kokosfarmern geworden. Die Tierschutzorganisation Peta wirft Produzenten in Thailand vor, die beim Pflücken von Kokosnüssen eingesetzten Affen zu misshandeln.

Jurin beklagte am Montag, der Boykottaufruf schädige den Kokosmilchexport Thailands, das im vergangenen Jahr damit 12,3 Milliarden Baht (rund 350 Millionen Euro) umgesetzt habe, davon allein 2,2 Millionen beim Verkauf nach Großbritannien und in die EU. Der Minister kündigte ein Treffen mit Vertretern der Branche an und lud ausländische Diplomaten ein, die Kokosnussernte selbst in Augenschein zu nehmen.