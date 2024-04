Polizeieinheit gegen Langschwanzmakaken Thailands Stadt der Affen – Wenn ein Touristenmagnet zur Plage wird

So hatte sich eine Frau jüngst das Knie verrenkt, als ein Makake sie zu Boden riss. In einem anderen Fall war ein hungriger Affe auf den Motorroller eines Mannes gesprungen, der mit Einkaufstüten am Lenker in der Nähe des Affentempels unterwegs war. Der Fahrer stürzte und verletzte sich am Fuß, während weitere Tiere herbeieilten, um sich an den Tüten zu bedienen.